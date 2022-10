Grande e vasta cultura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grande e vasta cultura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ERUDIZIONE

Significato/Curiosita : Grande e vasta cultura

L'espressione è talora usata in opposizione a quella di cultura alta, o d'élite, riferita alle fasce sociali dominanti nel campo simbolico della cultura. in posizione...

Poeta nazionale del pakistan. erudizione, vocabolario treccani on line, istituto dell'enciclopedia italiana ^ erudizione, sinonimi e contrari, istituto... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

Altre definizioni con grande; vasta; cultura; grande lago finlandese; Il Denis grande enciclopedista; Isola più grande della Polinesia Francese; La si compie eroicamente e con grande impegno; In Gomorra è la moglie di Don Pietro Savasta no; vasta regione della Cina; La più vasta d Italia è quella Padana; vasta penisola asiatica; Piccola scultura ; Quello cultura le non viaggia; Un lavoro di scultura ; Ostentare cultura ; Cerca nelle Definizioni