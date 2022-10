Governò in Romania - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Governò in Romania. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CEAUSESCU

Significato/Curiosita : Governo in romania

Il governo della romania (in lingua rumena: guvernul româniei) è l'organo titolare del potere esecutivo in romania, che è condiviso con la figura del...

Disambiguazione – "ceausescu" rimanda qui. se stai cercando altri significati e persone di nome ceauescu, vedi ceausescu (disambigua). nicolae ceauescu (pronuncia... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

