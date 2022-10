Gli strumenti finanziari che fanno... strike - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli strumenti finanziari che fanno... strike. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : OPZIONI

Significato/Curiosita : Gli strumenti finanziari che fanno... strike

(detti warrant put) di una certa attività finanziaria sottostante (underlying) a un prezzo prefissato (detto strike price o prezzo d'esercizio) e ad una scadenza...

opzioni – sistema adottato in alto adige durante il fascismo per permettere l'espatrio dei cittadini di lingua tedesca opzioni – in finanza, tipo di contratto... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

Altre definizioni con strumenti; finanziari; fanno; strike; Antichi strumenti egizi; strumenti ste come Joni Mitchelle Bonnie Raitt; Lega di rame e zinco anticamente utilizzata per fabbricare strumenti musicali; Strumento da cui si accordano altri strumenti ; Operazione finanziari a... di compensazione; Aiuto finanziari o dato da Stato o enti pubblici; C è quello finanziari o e quello idrogeologico; Azienda che dà sostegno finanziari o a una squadra;