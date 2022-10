Le gazzelle lo sono dei leoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le gazzelle lo sono dei leoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : PREDE

Significato/Curiosita : Le gazzelle lo sono dei leoni

Elefante. questi felini non sono noti cacciare le gazzelle, cacciate invece dai ghepardi, per il motivo che una gazzella, essendo molto più piccola di...

Come fonte di cibo un altro organismo di specie differente. si parla di prede sia in campo animale sia in campo vegetale. grazie alla predazione, i predatori... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

