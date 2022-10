Gara col testimone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gara col testimone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : STAFFETTA

Significato/Curiosita : Gara col testimone

In atletica leggera si definisce testimone un oggetto che, durante una gara di velocità o di durata, i componenti di una stessa squadra si scambiano in...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi staffetta (disambigua). la staffetta è una variante a squadre di competizioni sportive singolari... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

