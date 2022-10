Fiume che sbocca nell Atlantico presso Oporto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fiume che sbocca nell Atlantico presso Oporto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : DUERO

Significato/Curiosita : Fiume che sbocca nell atlantico presso oporto

Cercando altri significati, vedi duero (disambigua). coordinate: 46°08'n 6°33'e / 46.133333°n 6.55°e46.133333; 6.55 il duero (afi: /du'ro/; in spagnolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

