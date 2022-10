Fiume che nasce in Italia e sfocia nel Danubio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fiume che nasce in Italia e sfocia nel Danubio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : DRAVA

Significato/Curiosita : Fiume che nasce in italia e sfocia nel danubio

Austriaco, è affluente di destra del danubio. il fiume misura 749 chilometri: questa estensione lo rende il maggiore fiume che nasce in italia e il più lungo...

L'omonimo fiume della polonia, vedi drawa. la drava (drau in tedesco e friulano, dráva in ungherese, drava in sloveno e croato) è un affluente del danubio... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

Il maggior fiume spagnolo; Un fiume e un tessuto; fiume che sbocca nell Atlantico presso Oporto; Un fiume che forma imponenti cascate; Come chi nasce a Kampala; Fiume che nasce in Irpinia; nasce nell Altaj; nasce dal monte Fumaiolo; La forma dell italia ; Il cognome di un Carlo noto cuoco italia no; La pietra di molte case del Centro italia ; Il Go degli italia ni; sfocia presso Scalea; sfocia nel mar Nero; Regione in cui il Po sfocia nell Adriatico; sfocia nell Adriatico a sud di Pescara; Lo è Sul bel danubio blu di Strauss; Lo è Sul bel danubio blu di Johann Strauss; È attraversata dal danubio ; Foto 4 Una crociera sul danubio Budapest;