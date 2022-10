Fatto di noce o d acero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fatto di noce o d acero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LIGNEO

Paletta. intorno al 1993-1994 il pezzo unico di acero del wizard viene rinforzato con una striscia di noce o bubinga, e nasce il super wizard, che ne mantiene...

Essere inoltre usato come un indice dello stato di degrado di un elemento ligneo. infatti al crescere del degrado delle cellule il contenuto d'acqua, soprattutto...

Altre definizioni con fatto; noce; acero; Alla __= fatto male; Fu fatto rotolare in una botte irta di chiodi; Si dice di fatto incidentale; fatto irrilevante; Varietà di noce pesca dalla polpa succosa; Nella noce e nell albicocca; Involucro della noce ; I fiori dell innoce nza; Sulla sua bandiera c è una foglia d acero ; Sui pancake è d acero ; Prodotto... da macero ; Si accompagna allo sciroppo d acero ; Cerca nelle Definizioni