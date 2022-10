Faccenda imbrogliata e confusa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Faccenda imbrogliata e confusa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PASTICCIO

Spasimante, rinuncia all'acquisto ma viene subito a sapere che l'hanno imbrogliata. la donna, decisa a far ingelosire il marito, si vendica facendo intendere...

pasticcio – termine riferito a vari tipi di torta salata ripiena, fra cui: pasticcio di carne pasticcio di verdure pasticcio di maccheroni pasticcio di... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

Altre definizioni con faccenda; imbrogliata; confusa; Si dice quando una faccenda è chiusa e non c è più niente da fare; Gli sfaccenda ti di un film di Federico Fellini; faccenda da avvocati; Ne ha molte da fare l affaccenda to; Faccenda imbrogliata ; Caotica, confusa ; Spesso confusa con la chiocciola; La Carmen confusa e felice; Spesso confusa con la denuncia; Cerca nelle Definizioni