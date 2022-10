Esporta tappeti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Esporta tappeti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : IRAN

Significato/Curiosita : Esporta tappeti

Tessitori che producono tappeti per uso interno e per l'esportazione. l'iran esporta tappeti in oltre 100 paesi, poiché i tappeti tessuti a mano sono uno...

53 l'iran (in persiano: , [i'rn]), ufficialmente repubblica islamica dell'iran (in persiano: , jomhuri-ye eslami-ye iran) è uno... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

Altre definizioni con esporta; tappeti; Divieto di esporta zione o importazione spa; Un divieto a esporta re; Programma tv che viene esporta to all estero ing; esporta auto dalla Corea; Un tappeti no nelle palestre; I tappeti ni all ingresso; Macchine per fare tappeti ; Li coprono i tappeti ; Cerca nelle Definizioni