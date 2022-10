Erano unità di misura di capacità per cereali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Erano unità di misura di capacità per cereali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : STAI

Significato/Curiosita : Erano unita di misura di capacita per cereali

Staia o staja) era un'antica unità di misura tradizionale italiana. era innanzitutto una misura di capacità per cereali ed aridi (grani ecc.), e derivava...

Pensami/stai è un singolo a 45 giri inciso da julio iglesias nel 1978 ed estratto dall'album sono un pirata, sono un signore. il disco, uscito su etichetta... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

Altre definizioni con erano; unità; misura; capacità; cereali; erano colleghi dei pirati; Ne erano fatte le pericolose casette delle fiabe; erano le figlie di Forco e Ceto; erano i Fab Four; Antica unità di misura per cereali; Un opportunità da cogliere; unità di base di un polimero; Era una veloce unità militare; Antica unità di misura per cereali; Serve per misura re; misura di peso per guantoni da pugile; misura l umidità nell aria; Esercitare per acquisire o mantenere capacità ; Ipotetica capacità di comunicare col pensiero; Incapacità di parlare, a volte solo temporanea; Dai margini insuperabili dalle capacità ridotte; Antica unità di misura per cereali ; Prima della cottura di alcuni legumi e cereali ; Separare i granelli dei cereali dalla spiga; Lo sono i cereali privati della parte esterna; Cerca nelle Definizioni