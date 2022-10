L energia sviluppata dal vento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L energia sviluppata dal vento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : EOLICA

Significato/Curiosita : L energia sviluppata dal vento

L'energia eolica è l'energia del vento, cioè l'energia cinetica di una massa d'aria in movimento. è una fonte di energia alternativa a quella prodotta...

