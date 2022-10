Energertiche come i cibi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Energertiche come i cibi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CALORICHE

Significato/Curiosita : Energertiche come i cibi

Con il termine calorico si indica un ipotetico fluido il quale, prima degli studi compiuti da james prescott joule, venne ipotizzato al fine di spiegare... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

