Emesso come un respiro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Emesso come un respiro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ESALATO

Significato/Curiosita : Emesso come un respiro

Di saliva emesse con il respiro, colpi di tosse, starnuti di soggetti infetti, convalescenti o portatori sani. la difterite è provocata da un batterio...

L'analisi dell'esalato è un metodo che permette di ottenere informazioni relative allo stato di salute di una persona. l'aria espirata viene prodotta naturalmente... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

