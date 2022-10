Diminuzione di un fenomeno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Diminuzione di un fenomeno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CALO

Macroeconomia, una diminuzione generalizzata dei prezzi, che genera un incremento del potere d'acquisto della moneta. il fenomeno opposto si definisce...

Giuseppe calò, soprannominato pippo (palermo, 30 settembre 1931), è un mafioso italiano, legato a cosa nostra. a lui si fa riferimento come il "cassiere..."

Altre definizioni con diminuzione; fenomeno; Lieve diminuzione della trasparenza dell aria; diminuzione di reputazione; diminuzione , abbassamento; diminuzione di volume di tessuti e muscoli; Il fenomeno che fa spopolare la campagna; fenomeno di dissoluzione esercitato dall acqua su rocce calcaree; fenomeno sociale di aggregazione; Il fenomeno per cui un effetto avviene in ritardo per la variazione della causa; Cerca nelle Definizioni