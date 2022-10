Differenza dalla regola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Differenza dalla regola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ANOMALIA

Significato/Curiosita : Differenza dalla regola

La regola dell'ottetto è una regola empirica formulata nel 1917 da gilbert newton lewis per spiegare in modo approssimato la formazione di legami chimici...

Geometriaparametrica.it. leggi di keplero anomalia vera anomalia eccentrica parametri orbitali (en) anomalia media, su enciclopedia britannica, encyclopædia...

