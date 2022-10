Designa l origine dell era musulmana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Designa l origine dell era musulmana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : EGIRA

Significato/Curiosita : Designa l origine dell era musulmana

Includevano la società islamica del nord america, l'alleanza musulmana americana, il consiglio musulmano-americano, il consiglio per le relazioni americano-islamiche...

Bear, vedi egira (romanzo). disambiguazione – se stai cercando la precedente "emigrazione" islamica in abissinia, vedi piccola egira. l'ègira (afi: /'ira/;... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

Una gita a 4723 Fermo Porta __: le tre Porte designa no altrettanti rioni che si disputano il Torneo di Castel dementino; designa no cose e persone; Acronimo che designa i servizi video via Internet; Espressione latina con cui si designa va l autorità di Aristotele: __ dixit; Un saluto che in origine significava sono schiavo tuo; Città di origine del Tartarino di Alphonse Daudet; Gioco enigmistico di origine giapponese; Il suo olio, di origine marocchina, è molto apprezzato; Victor, filosofo francese dell Ottocento; Relativo alla pittura dell a natura; Uomini dell e caverne; Rendono pesante il sacco dell a Befana; Filosofo e matematico della Spagna musulmana ; Autorità religiosa musulmana ; Donna musulmana ; Il califfo ottomano che istitui l era musulmana ;