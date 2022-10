Deserto vasto circa 9 milioni di km quadrati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Deserto vasto circa 9 milioni di km quadrati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SAHARA

Significato/Curiosita : Deserto vasto circa 9 milioni di km quadrati

Occupando un vasto territorio a forma di arco esteso per 1600 km di lunghezza e 500-1000 km di larghezza, dalla superficie stimata in 1.300.000 km². con un...

Disambiguazione – "sahara" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi sahara (disambigua). il sahara (afi: /sa'ara/; dall'arabo , sahra... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

