Dente che lascia il segno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dente che lascia il segno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : INCISIVO

Significato/Curiosita : Dente che lascia il segno

Italiana […]». come figura politica, lasciò un segno nella sua epoca ed ebbe un'influenza notevole sugli eventi che gli sarebbero succeduti. la sua arte...

Gli incisivi sono i denti frontali della dentizione umana. in tutto sono otto, quattro sopra e quattro sotto: incisivo centrale superiore; incisivo centrale... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

Gli estremi dell assegno ; segno che ricorda dei vasi sanguigni; Disegno ... intrecciato; Il segno simile alla ics;