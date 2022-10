La cura da seguire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La cura da seguire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TERAPIA

Significato/Curiosita : La cura da seguire

L'epicureismo, lo stoicismo concordemente invece invitano a seguire. il concetto di cura di sé in questo periodo diventa un imperativo etico, differendo...

Psicoterapie, terapie riabilitative e terapie palliative che alleviano i sintomi ma non sono finalizzate alla guarigione (es. terapia del dolore). terapìa, in treccani... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

