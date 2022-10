Correzione all apparente restringimento di colonna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Correzione all apparente restringimento di colonna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ENTASI

Significato/Curiosita : Correzione all apparente restringimento di colonna

Einaudi, 1981, voce èntasis. tempio greco ordine dorico èntasi, su sapere.it, de agostini. (en) entasi, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

Altre definizioni con correzione; apparente; restringimento; colonna; correzione , smentita; Centro di correzione ; Aggiunta, correzione notarile; Un apparente restringimento della colonna; Attorno a esso ruota apparente mente il... cielo; L immagine apparente del Sole formata da aloni; Asserzioni apparente mente incredibili; Un apparente restringimento della colonna; restringimento della pupilla; Il restringimento della pupilla; Un apparente restringimento della colonna ; chirurgo: opera il cervello e la colonna vertebrale; Le incolonna il contabile; La colonna principale; Cerca nelle Definizioni