Il corpo di un imbarcazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il corpo di un imbarcazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SCAFO

Significato/Curiosita : Il corpo di un imbarcazione

Funzioni del corpo consistono nell'assicurare la sicurezza delle imbarcazioni e delle basi navali statunitensi, oltre che lo svolgimento di operazioni anfibie...

Lo scafo è la struttura di un'imbarcazione alla quale è affidato il galleggiamento. questo si presenta come un solido la cui dimensione longitudinale... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

Altre definizioni con corpo; imbarcazione; Sinonimo poetico degli arti del corpo ; Mostro dalla testa di donna e corpo di avvoltoio; Fa parte del corpo non docente della scuola; Incorpo ree; Una imbarcazione di Venezia; Flying Junior, imbarcazione ; Un imbarcazione di fortuna; imbarcazione con scafo lungo non più di 6 metri; Cerca nelle Definizioni