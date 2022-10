Contraria, non propensa oppure estranea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Contraria, non propensa oppure estranea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ALIENA

Significato/Curiosita : Contraria, non propensa oppure estranea

Sbattuti a terra o sui muri, strappati o distrutti oppure verso le persone che, con il loro comportamento, non rispettano i loro bisogni di serenità, tranquillità...

Fantascienza della storia del cinema. le vicende ruotano attorno a una specie aliena che nella storia viene identificata con la generica definizione xenomorfa... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

contraria re; Azione contraria ad un precetto cristiano; Afferma una verità contraria all apparenza; La tendenza che è contraria alla neutralità; propensa , incline; Tutt altro che propensa ; Contraria, non propensa ; Vale a dire... oppure ; Donne che vestono in modo trascurato oppure senza giacca; Urgenza oppure interesse; Meravigliate oppure scettiche; estranea al clero; Persona estranea , che non fa parte del gruppo; Una nazione che si mantiene estranea alla guerra; Si estranea dalla realtà per fuggirne;