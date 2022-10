Con i pesci in un noto episodio del Vangelo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Con i pesci in un noto episodio del Vangelo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : PANI

Significato/Curiosita : Con i pesci in un noto episodio del vangelo

Il vangelo secondo giovanni è uno dei quattro vangeli canonici contenuti nel nuovo testamento della bibbia cristiana. esso si presenta come la trascrizione...

Corrado pani (roma, 4 marzo 1936 – roma, 2 marzo 2005) è stato un attore e doppiatore italiano. di origini sarde, esordisce ai microfoni della radio vaticana...

