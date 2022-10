La compie chi fa qualcosa di epico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La compie chi fa qualcosa di epico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : IMPRESA

Significato/Curiosita : La compie chi fa qualcosa di epico

Le metamorfosi (in latino: metamorphoseon libri xv) è un poema epico-mitologico di publio ovidio nasone (43 a.c. - 17 d.c.) incentrato sul fenomeno della...

Dell'attività di impresa, né va confuso con quello di "società", che rappresenta invece uno specifico soggetto giuridico esercente attività di impresa, di fatti... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

Altre definizioni con compie; qualcosa; epico; La si compie eroicamente e con grande impegno; L atto che si compie ; Lo compie l omicida; La punizione di chi compie un crimine; Dare vita o forma a qualcosa ; Non fornita di qualcosa ; Autorizza un altro a far qualcosa al proprio posto; Per legare qualcosa non si usa quella di montaggio; Poema epico viaggio che sembra infinito; Poema epico scritto da Virgilio; Un poema in cui l epico si alterna al satirico; Eroe epico col punto debole nel tallone; Cerca nelle Definizioni