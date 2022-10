Come chi nasce a Kampala - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come chi nasce a Kampala. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : UGANDESE

Significato/Curiosita : Come chi nasce a kampala

Maria asiride (kampala, 27 luglio 1969), è un'attrice italiana. mary asiride nasce nel 1969 in uganda, da padre italiano e madre ugandese. a cinque anni...

insistevano sul territorio ugandese. tali monarchie, definitivamente abolite nel 1966 da parte del presidente ugandese milton obote, sono state restaurate... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

Altre definizioni con come; nasce; kampala; Diviso... come un atomo; Palline di vetro usate come gioco; come dire emessi; II genite sa come ci si comporta; Fiume che nasce in Irpinia; nasce nell Altaj; nasce dal monte Fumaiolo; nasce dai Carpazi; kampala ne è la capitale; Lo Stato africano con capitale kampala ; Lo stato africano centro-orientale con kampala ; Cerca nelle Definizioni