Città portuale di Hokkaido - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città portuale di Hokkaido. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : OTARU

Significato/Curiosita : Citta portuale di hokkaido

( otaru-shi) è una città portuale che si affaccia sul mar del giappone e ricade sotto la giurisdizione della sottoprefettura di shiribeshi. è situata...

otaru ( otaru-shi) è una città portuale che si affaccia sul mar del giappone e ricade sotto la giurisdizione della sottoprefettura di shiribeshi. è... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

Altre definizioni con città; portuale; hokkaido; città greca che ricorda una statua di Afrodite; Bisogna ridurla in città ; Abitano la città della torre pendente; città russa; Quello aeroportuale indica la porta attraverso cui passare per imbarcarsi su un aereo; Città portuale spagnola sulla Costa Blanca; Si fa prima di accedere al gate aeroportuale ; Noto comune livornese portuale in Val di Cornia; Cerca nelle Definizioni