Città dell Emilia Romagna famosa per il formaggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città dell Emilia Romagna famosa per il formaggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PARMA

Significato/Curiosita : Citta dell emilia romagna famosa per il formaggio

nell'emilia) è un comune italiano di 168 874 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in emilia-romagna. sorta per volere del console marco emilio lepido...

– se stai cercando altri significati, vedi parma (disambigua). parma (afi: /'parma/, ascolta[·info]; pärma in dialetto parmigiano) è un comune italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

Altre definizioni con città; dell; emilia; romagna; famosa; formaggio; Antica città ai piedi del Gran Sasso; città portuale di Hokkaido; città greca che ricorda una statua di Afrodite; Bisogna ridurla in città ; Laetitia, modell a e attrice francese; Il fiore dell a brughiera; Parassiti dell a polvere; Uno dell a mano è il pollice; Un capoluogo dell emilia ; Scorre tra le province di Parma e di Reggio emilia ; L autodromo del GP dell emilia -Romagna; Provincia emilia na famosa per le auto di lusso; L autodromo del GP dell Emilia-romagna ; Dischetti di pane tipici dell Emilia-romagna ; Ottimo formaggio cremoso dell Emilia-romagna ; La storica linea che andava dalla Versilia alla romagna ; La scena più famosa di Psycho si svolge lì; Una famosa casa realizzata da Antoni Gaudi; La servetta più famosa della Commedia dell Arte; Il __, famosa statua di Rodin; Son ghiotti di formaggio ; Un formaggio : __cavallo; Un formaggio del Bresciano; formaggio che può essere piccante; Cerca nelle Definizioni