Chiude l ingresso dell edificio e del palazzo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chiude l ingresso dell edificio e del palazzo.

Soluzione 7 lettere : PORTONE

Significato/Curiosita : Chiude l ingresso dell edificio e del palazzo

L’incarico di riunire il palazzo con il castello mediante una nuova serie di sale, gallerie, scaloni, logge e cortili. il palazzo è un edificio a pianta quadrata...

Il portone del diavolo è il portone di palazzo trucchi di levaldigi, uno dei palazzi di torino che ospita la sede della banca nazionale del lavoro. il... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

