Cavo usato dai velisti - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : BOLINA

Significato/Curiosita : Cavo usato dai velisti

Il "dizionario di marina" di gallinaro e bàrberi squarotti. cablotto cavo usato sulle imbarcazioni per l'ancorotto, piccola ancora a poche marre, specialmente...

La bolina è un'andatura che consente alla barca a vela di risalire il vento mantenendo un angolo rispetto al vento reale compreso fra i 60° e i 37°. questo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

