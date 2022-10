Break nel tennis - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Break nel tennis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : TIE

Significato/Curiosita : Break nel tennis

Voce principale: tennis. il sistema di punteggio nel tennis è un modo per tenere traccia delle partite di tennis (inclusi gli incontri amichevoli). la...

tie – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di tippi (etiopia) tiê – una cantautrice brasiliana tie – un album del 2014 di ninni poijärvi tie-break... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

