Biblico generale babilonese ingannato da Giuditta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Biblico generale babilonese ingannato da Giuditta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : OLOFERNE

Giuditta e oloferne è un dipinto a olio su tela (145x195 cm) realizzato nel 1602 circa dal pittore italiano caravaggio. il dipinto, conservato nella galleria... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

