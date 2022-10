In atto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In atto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : TT

Significato/Curiosita : In atto

Un atto amministrativo è, nel diritto amministrativo italiano, un atto giuridico posto in essere da un'autorità amministrativa nell'esercizio di una sua...

Di trieste tt – codice vettore iata di air lithuania tt – codice fips 10-4 di timor est tt – codice iso 639-2 alpha-2 della lingua tatara tt – codice iso... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

Altre definizioni con atto; Tratto ria; Matto nella decorativa; Lavoratore assunto con contratto a termine; Fatto di noce o d acero; Cerca nelle Definizioni