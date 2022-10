Attentatore del Veneto che usava pacchi esplosivi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Attentatore del Veneto che usava pacchi esplosivi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : UNABOMBER

Significato/Curiosita : Attentatore del veneto che usava pacchi esplosivi

unabomber (...) è l'appellativo usato dalla stampa italiana, per analogia con il caso dello statunitense theodore kaczynski, per riferirsi a un personaggio... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

unabomber (...) è l'appellativo usato dalla stampa italiana, per analogia con il caso dello statunitense theodore kaczynski, per riferirsi a un personaggio... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

Altre definizioni con attentatore; veneto; usava; pacchi; esplosivi; Ali attentatore ; Un attentatore come Gaetano Bresci; Bella spiaggia del veneto ; Relativi alla zona del veneto con Conegliano; Ottimo vino rosso del veneto ; Famoso teatro veneto ; Gli antichi romani lo usava no al posto dello zucchero; Si usava come mordente per dorare; Si usava con l acciarino; Si usava per afferrare una nave nell arrembaggio; Si scrive sui pacchi che contengono cose delicate; Il paese... della pacchi a; Può essere isolante, da pacchi e adesivo; Trasporta pacchi o grandi pesi; Spago che accende gli esplosivi ; Deposito di esplosivi ; Come i campi costellati da esplosivi ; Un deposito di esplosivi ;