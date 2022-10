L attacco di panico che coglie l oratore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L attacco di panico che coglie l oratore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : TRAC

Significato/Curiosita : L attacco di panico che coglie l oratore

(a ben vedere già inverosimile) recita don't panic ("niente panico"); la seconda ok, panic ("ok, panico"). l'espressione viene usata a volte per commentare...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi tracia (disambigua). la tracia (in greco antico: thràke, in latino: thracia) è una regione... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

Altre definizioni con attacco; panico; coglie; oratore; Si fissa per l inizio dell attacco ; Azioni di attacco ; attacco in cui si riduce il sangue verso un organo; Un attacco che può preludere all ictus; Sulle porte possono essere antipanico ; Quello panico ... serpeggia; Sonnellino ispanico del primo pomeriggio; Spavento, panico ; Un opportunità da coglie re; Raccoglie re qua e la; Si infrangono sulle scoglie re; Accoglie i concorsi ippici di piazza di Siena; Lavoratore assunto con contratto a termine; Robert Edwin, esploratore polare statunitense; Il Cristoforo celeberrimo esploratore ; Lavoratore poliedrico lat; Cerca nelle Definizioni