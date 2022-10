Arresta il veicolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Arresta il veicolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FRENO

Significato/Curiosita : Arresta il veicolo

Automaticamente la forza di frenata, diminuendo così lo spazio di arresto del veicolo, nel caso in cui il pedale sia premuto con una velocità e una forza tale da...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi freno (disambigua). il freno è un dispositivo utilizzato per rallentare o bloccare il movimento... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

Altre definizioni con arresta; veicolo; Ai polsi degli arresta ti; L uliveto in cui fu arresta to Gesù; Comando che arresta ; Fu fatto arresta re e ghigliottinare da Robespierre; Un veicolo a tre ruote per trasportare carichi; Motoveicolo furgonato; Ama viaggiare su un piccolo veicolo rombante; Un veicolo per studenti; Cerca nelle Definizioni