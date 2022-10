Aree, zone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aree, zone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TERRITORI

Significato/Curiosita : Aree, zone

Regionale le aree protette a gestione regionale le aree protette a gestione provinciale le aree protette a gestione locale le aree contigue. le zone speciali...

Esempio, le samoa americane sono un territorio del governo degli stati uniti. con riferimento alle province e ai territori del canada, la principale differenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

