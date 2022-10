Un approccio positivo alle cose - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un approccio positivo alle cose. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : OTTIMISMO

Significato/Curiosita : Un approccio positivo alle cose

Fondata sull'accettazione della transitorietà e dell'imperfezione delle cose. tale visione, talvolta descritta come "bellezza imperfetta, impermanente...

sull'ottimismo wikizionario contiene il lemma di dizionario «ottimismo» wikimedia commons contiene immagini o altri file su ottimismo (en) ottimismo,... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

