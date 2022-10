Antico profeta d Israele - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Antico profeta d Israele. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OSEA

Significato/Curiosita : Antico profeta d israele

765 a.c. circa – viii secolo a.c.) è stato un profeta ebreo antico. è uno dei quattro maggiori profeti biblici, al quale viene attribuito un libro: il...

^ osea osea 2,15, su laparola.net., osea osea 7,16, su laparola.net., osea osea 11,1, su laparola.net., osea osea 12,9, su laparola.net., osea osea 13... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

