Antica città ai piedi del Gran Sasso - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : AMITERNO

Significato/Curiosita : Antica citta ai piedi del gran sasso

Il gran sasso d'italia (o semplicemente gran sasso) è il massiccio montuoso più alto degli appennini e dell'italia peninsulare, situato interamente in...

Cagnano amiterno è un comune italiano di 1 146 abitanti della provincia dell'aquila in abruzzo, al confine con la provincia di rieti del lazio, nella zona... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

