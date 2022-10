Un aiuto alla scienza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un aiuto alla scienza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SCOPERTA

Significato/Curiosita : Un aiuto alla scienza

aiuto! sono un pesce (hjælp, jeg er en fisk) è un film d'animazione danese-tedesco-irlandese del 2000 diretto da stefan fjeldmark e michael hegner. fly...

scoperta – monte dell'appennino bolognese scoperta – località di lonato del garda scoperta – tipo di attacco nel gioco degli scacchi la scoperta altri... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 2 ottobre 2022

Altre definizioni con aiuto; alla; scienza; aiuto finanziario dato da Stato o enti pubblici; Che necessita di aiuto ; Comunicato che si fa per chiedere aiuto ; aiuto che si dà per non far cadere; È bagnata dalla Garonna; Infedele alla regola; Così è l assemblea alla quale non manca nessuno; Darsi alla fuga; La scienza che cura; Si sviluppa con la scienza ; Un romanzo di fantascienza di William Gibson; La scienza esatta per eccellenza; Cerca nelle Definizioni