Il suo nome scientifico è Ursus arctos - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il suo nome scientifico è Ursus arctos. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ORSOBRUNO

Significato/Curiosita : Il suo nome scientifico e ursus arctos

ursus arctos linnaeus, 1758, detto semplicemente orso o anche orso bruno, è un mammifero appartenente alla famiglia ursidae, diffuso in gran parte dell'asia...

Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 ottobre 2022

Altre definizioni con nome; scientifico; ursus; arctos; Il nome di tre re persiani; Il volatile il cui nome deriva dall appellativo «uccello che si muove con lentezza»; Il sugo che trae nome da una località laziale; Danno nome alla AIO; Nome scientifico della mimosa: __ dealbata; Fondato su un procedimento scientifico ; Nome scientifico della forfora; Il nome scientifico della più comune tartaruga del Mediterraneo; Il famoso romanzo di Sienkiewicz con ursus e Licia; Tra il console e l'edile nel cursus honorum; Il cursus ... che è una buona carriera lat; La carica prima dell'edile nel cursus honorum; Cerca nelle Definizioni