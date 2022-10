Palline di vetro usate come gioco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Palline di vetro usate come gioco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BIGLIE

Significato/Curiosita : Palline di vetro usate come gioco

Pratica del gioco le palline, o biglie, variamente colorate, erano costruite in coccio o in vetro e bisognava con abilità lanciare la propria pallina e colpire...

Buche per terra o biglie avversarie. con le biglie di queste dimensioni si gioca anche a bocce. il materiale più usato per le biglie era (ed è ancora)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 ottobre 2022

