Si indossano a casa d inverno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si indossano a casa d inverno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PANTOFOLE

Significato/Curiosita : Si indossano a casa d inverno

Si trovano sia pantofole per adulti sia per bambini con l'aspetto di animaletti o pupazzi. nel linguaggio comune mettersi in pantofole significa stare... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 ottobre 2022

Si trovano sia pantofole per adulti sia per bambini con l'aspetto di animaletti o pupazzi. nel linguaggio comune mettersi in pantofole significa stare... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 ottobre 2022

Altre definizioni con indossano; casa; inverno; Lo indossano i fraticelli; Si indossano per una cerimonia specialissima; Quelle editoriali non si indossano ; La indossano i subacquei; Dalle loro finestre ci guardano in casa ; La casa più gelida; Lo struzzo in casa dei canguri; Spostamento da una casa all altra; Blocca i passi d inverno ; Si arrostiscono d inverno ; Non lo è il giardino d inverno ; Cade in inverno ;