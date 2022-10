Caratterizzato dalla mancanza di respiro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Caratterizzato dalla mancanza di respiro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ASFITTICO

Significato/Curiosita : Caratterizzato dalla mancanza di respiro

Dell'immersione in apnea richiede di trattenere il respiro e i migliori apneisti possono infatti tenere il respiro sott'acqua per più di otto minuti. molte persone...

Genere in ambito domestico o sul lavoro. tre meccanismi concorrono: quello asfittico o soffocamento: nel quale la chiusura delle vie aeree risulta non completa... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 ottobre 2022

