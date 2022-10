Bisognoso di cure mediche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Bisognoso di cure mediche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MALATO

Significato/Curiosita : Bisognoso di cure mediche

Volontari; l'assistenza è continua 24 ore su 24. la tradizione di fornire cure a tutti i bisognosi di conforto, anche ai moribondi, può essere considerata alla...

malato – affetto da una malattia sindrome di abba malato – relativo all'acido malico (anche: l'anione del composto stesso) charles malato – anarchico... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 ottobre 2022

Altre definizioni con bisognoso; cure; mediche; bisognoso di correzioni; bisognoso di protezione; Non bisognoso di cure; bisognoso , indigente; Le grotte più oscure ; La taglia la manicure ; Rende le ciglia più scure , folte e allungate; Corpo militare iraniano per la sicure zza interna; Punture mediche ; Parità per ricette mediche ; Struttura per visite mediche e operazioni; Apparecchiature mediche per indagini polmonari; Cerca nelle Definizioni