Un tipo di azienda di trasporti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tipo di azienda di trasporti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : TRANVIARIA

Significato/Curiosita : Un tipo di azienda di trasporti

Consorzi quali ctpi, trasporti brescia nord, trasporti brescia sud, autoguidovie e movibus si sono costituiti fra le preesistenti aziende che operavano sul...

Trasporti a roma. la rete tranviaria di roma è un sistema di trasporto pubblico locale di superficie composto da sei linee tranviarie urbane, per una lunghezza... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 30 settembre 2022

Altre definizioni con tipo; azienda; trasporti; Un comune tipo di caffè; Un vecchio tipo di punizione militare; tipo di lavoro... maggiormente retribuito; tipo di carrozzeria per auto sportive; Lo è l azienda che fa utili; azienda che cura le strade; azienda francese di resort in luoghi esotici; Fa parte della direzione azienda le; La società dei trasporti privati via app; Consente pesanti trasporti su strada; Istituto Nazionale trasporti ; Vende trasporti via mare; Cerca nelle Definizioni