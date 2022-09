Puro nel mezzo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Puro nel mezzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : UR

Significato/Curiosita : Puro nel mezzo

nel mezzo del cammin di nostra vita è il primo verso della divina commedia di dante alighieri; costituisce l'incipit del primo canto dell'inferno e, per...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ur. ur (lingua sumera: urim, scrittura cuneiforme: urim2ki o urim5ki; arabo: )... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 30 settembre 2022

Altre definizioni con puro; mezzo; puro , incontaminato; I carati dell oro puro ; Il voto di chi si mantiene puro ; Formato standard di metallo solido e puro ; Personaggi della Terra di mezzo , immaginati da Tolkien; In mezzo alla parrucca; Si trova proprio in mezzo ; Il punto più in mezzo ;