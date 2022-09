La nazione attorno a Tirana - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La nazione attorno a Tirana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ALBANIA

Significato/Curiosita : La nazione attorno a tirana

Consultato il 24 gennaio 2017. ^ città gemellate con tirana dal suo sito ufficiale (pdf), su tirana.gov.al. url consultato il 26 luglio 2010 (archiviato...

Stai cercando altri significati, vedi albania (disambigua). coordinate: 41°n 20°e / 41°n 20°e41; 20 l'albanìa (in albanese: shqipëria; storicamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 30 settembre 2022

Altre definizioni con nazione; attorno; tirana; Il terzo caso della declinazione latina; L eliminazione della vocale finale d una parola; La lingua parlata in una nazione ; Donazione ; Gira tutto attorno a Roma sigla; Corridoio che gira attorno all abside; attorno a esso ruota apparentemente il... cielo; Il raccordo che gira attorno a Roma sigla; Lo sono gli originari di tirana e Durazzo; Un noto e vivace quartiere di tirana ; Si parla a tirana ; Gli europei di tirana ; Cerca nelle Definizioni