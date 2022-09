Un luogo di allevamento o coltura - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un luogo di allevamento o coltura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : VIVAIO

Significato/Curiosita : Un luogo di allevamento o coltura

Praticato con un colpo di bisturi una piccola fenditura nello spessore dei tessuti di una coscia di un castrato, veniva inserita una goccia di coltura del vibrione...

vivaio – azienda specializzata nella produzione commerciale di piante. vivaio – impianto per l'allevamento di animali (polli, pesci, crostacei e molluschi... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 30 settembre 2022

Altre definizioni con luogo; allevamento; coltura; Il luogo dove si svolge Il signore degli anelli; Capoluogo del Trentino-Alto Adige; Le persone che vivono in un luogo ; luogo con cavalli e cavalieri; Teca per l allevamento di rettili o anfibi; Il percorso che nei secoli ha dato vita all agricoltura e all allevamento ; allevamento di cavalli da corsa team di F1; Un tipo di allevamento intensivo: in __; Costituisce una base dell agricoltura ; L agricoltura praticata senza additivi chimici; Chi applica i principi scientifici all agricoltura ; Il percorso che nei secoli ha dato vita all agricoltura e all allevamento; Cerca nelle Definizioni